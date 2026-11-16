مستشفى الصالحية بالشرقية ينجح في تركيب 5 قساطر غسيل كلوي نفقية لحالات شديدة التعقيد

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية نجاح فريق التداخلات الكلوية بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، بقيادة الدكتور محمد جميل مدير وحدة الكلى في الصالحية، والدكتور محمد عيد مدير وحدة الكلى في مستشفى ديرب نجم، تحت إشراف الدكتورة سارة إبراهيم مديرة إدارة الكلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، في تركيب قساطر الغسيل الكلوي النفقية المستديمة لعدد من الحالات شديدة التعقيد، وذلك خلال فعاليات ورشة العمل الـ١٩ للتداخلات الكلوية، والتي استضافتها مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، بمشاركة وتكامل فرق الكلى والعمليات والأشعة بالمستشفى.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن نجاح إجراء هذه التدخلات الدقيقة للحالات شديدة التعقيد يدل على تطور مستوى الخدمات التخصصية المقدمة بمستشفيات المحافظة، ويؤكد أهمية التعاون والتكامل بين الفرق الطبية المختلفة، بما يساهم في تخفيف معاناة مرضى الكلى وإجراء هذه العمليات لهم مجاناً من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وأوضح أن ورشة العمل الـ١٩ للتداخلات الكلوية شهدت تركيب ٥ قساطر الغسيل الكلوي النفقية المستديمة لحالات ذات طبيعة طبية شديدة التعقيد، من خلال فريق متخصص في التداخلات الكلوية، وبالتعاون مع فرق الكلى والعمليات والأشعة بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، وبالتنسيق والتكامل بين التخصصات الطبية المختلفة، وقام بتحضير الحالات فريق إدارة الكلى بالمديرية تحت إشراف الدكتورة سارة إبراهيم.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سارة إبراهيم مدير إدارة الكلى بالمديرية، وللدكتور محمد عبدالقادر مدير مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، وفريق التداخلات الكلوية وفرق الكلى والعمليات والأشعة وجميع المشاركين في تنظيم وتنفيذ ورشة العمل، تقديراً لجهودهم وتعاونهم المثمر في تطوير الخدمات الطبية التخصصية المقدمة لمرضى الكلى بمحافظة الشرقية.