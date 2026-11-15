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اندلاع حريق في ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري شرقي مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اندلاع حريق في ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري شرقي مضيق هرمز

مضيق هرمز ـ أرشيفية
مضيق هرمز ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

أعلنت البحرية الإيرانية، قبل قليل اندلاع حريق في ناقلة نفط مخالفة اصطدمت قبل ساعة بلغم بحري شرقي مضيق هرمز.

حريق في ناقلة نفط 

وقبل يوم قالت بحرية الجيش الإيراني، أن حريق نشب بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري لدى إبحارها في منطقة محظورة شرقي مضيق هرمز.

 وفي سياق متصل، قال محمد مخبر مستشار المرشد الأعلى الإيراني إن تل أبيب أصبحت أكثر تطرفًا من أي وقت مضى في فرض توجهاتها على الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن نفوذ اللوبي الصهيوني، وعلى رأسه منظمة أيباك، وصل إلى حد عرقلة مساعي عزل وزير الحرب الأمريكي.

وأضاف مخبر عبر منشور على منصة إكس أن الشعب الأمريكي، إلى جانب معاناته من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب، بات مضطرًا أيضًا إلى تحمل ما وصفه بالإهانة المتمثلة في التشكيك في استقلالية قرارات ممثليه داخل الكونجرس، نتيجة تدخل جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.

واختتم مخبر تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يبدو أن النخب السياسية الأمريكية ستقبل باستمرار هذا المسار.

حريق في ناقلة نفط إيران مضيق هرمز الحرب الأمريكية الإيرانية

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