جامعة عين شمس تحقق إنجازًا دوليًا جديدًا.. مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة

في إنجاز دولي جديد يعكس مكانة جامعة عين شمس وريادتها في دعم المشروعات القومية، وقضايا الاستدامة، أُعلن رسميًا عن حصول جمهورية مصر العربية على العضوية الوطنية المشتركة بالجمعية الدولية للمخلفات الصلبة (ISWA)، من خلال تمثيل يجمع بين مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس (ESWMCE)، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA).

وجاء الإعلان عن هذه العضوية خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجمعية الدولية للمخلفات الصلبة (ISWA World Congress)، المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك عبر كلمة مصورة شارك فيها عن بُعد كل من الأستاذة الدكتورة شيرين العجرودي، أستاذ الهندسة البيئية ومديرة مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بجامعة عين شمس، والأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة التنمية المحلية والبيئة.

ويُمثل هذا الإنجاز تتويجًا لجهود جامعة عين شمس في تعزيز حضورها بالمحافل الدولية، وتأكيدًا لدورها في توظيف البحث العلمي وربطه بالتطبيقات العملية والصناعية، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو الإدارة المستدامة للمخلفات والتحول إلى الاقتصاد الدائري.

كما يعكس هذا التمثيل الدولي نموذجًا فاعلًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية والتنظيمية بالدولة، حيث يضطلع المركز بدور فني وهندسي داعم للجهود الوطنية في تطوير منظومة إدارة المخلفات، وتقديم الحلول العلمية والتكنولوجية وفقًا للمعايير والممارسات الدولية.