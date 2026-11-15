نتنياهو يرد على اتهامات بتلفيق معلومات حول سرقة الانتخابات: كذبة وذريعة للتشهير

رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،على تقرير نشرته صحيفة «فاكت»، وتناول مزاعم بشأن تورط موظفين في مكتب رئيس الوزراء في تسريب معلومات تستهدف نشطاء حركة «رعام»، على خلفية قضية تتعلق بما وُصف بـ«سرقة الانتخابات».

ووصف نتنياهو ، ما ورد في التقرير بأنه «كذبة وذريعة للتشهير»، نافيًا تورط مكتبه في زرع معلومات أو تسريب بيانات بهدف الإضرار بالنشطاء.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن معلومات ذات طابع جنائي وصلت إلى رئيس ديوان رئيس الوزراء، إيدو نوردن، الذي تصرف وفقًا لما يقتضيه القانون، وأحال الشخص المعني إلى الشرطة.

وأضاف البيان، أن ما ورد في التقرير بشأن وجود تورط إضافي لرئيس الديوان «محض افتراء وتشهير»، مؤكدًا أنه لم يجرِ أي محادثات مع مسؤولي أجهزة الاستخبارات أو الشرطة أو أي مسؤولين آخرين مشاركين في التحقيق.

وجاء رد مكتب نتنياهو عقب نشر «فاكت»، تقريرًا زعم أن موظفًا سابقًا في مكتب رئيس الوزراء كان وراء تسريب معلومات تدين نشطاء حركة «رعام»، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء، مشددًا على أن دور رئيس الديوان اقتصر على الإبلاغ عن معلومات جنائية للشرطة.