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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي سابق: إسرائيل توظف الدين في عدوانها على الفلسطينيين

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

حذر  السفير محمد بدر الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، من خطورة استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدًا أن توظيف المعتقدات الدينية في الصراعات السياسية ظاهرة ممتدة منذ عقود، وأن تداعياتها تظهر بوضوح في عدد من الصراعات التي تشهدها المنطقة.

التمويلات العابرة للحدود

وجاء ذلك خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، حيث تناول مع السفير محمد بدر الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ملف التمويلات العابرة للحدود وعلاقة بعض التنظيمات المتطرفة بالأنشطة السياسية.

وأشار  إلى أن إسرائيل توظف الخطاب الديني في سياق سياساتها تجاه الفلسطينيين والدول المجاورة، معتبرًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل كارثة إنسانية واسعة النطاق.

وأكد أن مصر حذرت مرارًا من تنامي ظاهرتي الإسلاموفوبيا واستخدام الدين في الصراعات السياسية، مشددًا على أهمية الفصل بين المعتقدات الدينية والممارسات السياسية المتطرفة.

حماية الشعائر الإسلامية 

وأضاف أن مصر تتبنى موقفًا يتسم بالاتزان في التعامل مع قضايا المنطقة، وتحرص على حماية الشعائر الإسلامية ومواجهة محاولات تشويه الدين أو توظيفه لخدمة أجندات سياسية.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى المعتقدات الدينية

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