إصابة 5 أطفال في سقوط سقف حضانة بالبيطاش غرب الإسكندرية

شهدت منطقة البيطاش بحي العجمي غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، حادث سقوط أجزاء من سقف إحدى حجرات حضانة بالطابق الأول العلوي، ما أدى إلى سقوطها على الطابق الأرضي، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أطفال، جرى نقلهم إلى مستشفى العجمي العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بسقوط جزء من سقف حجرة داخل حضانة بأحد العقارات المكونة من 3 طوابق، بشارع عبد الفتاح الطلخاوي بمنطقة البيطاش.

ووجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، والتعامل الفوري مع تداعياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العقار ومنع تعرض المواطنين لأي مخاطر.

متابعة المصابين

ووجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور أسامة بلبل، بمتابعة حالتهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، حيث انتقل وكيل الوزارة إلى مستشفى العجمي العام للاطمئنان على المصابين والتأكد من تقديم أوجه الرعاية الصحية.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أطفال، جرى نقلهم إلى المستشفى، حيث لا يزال طفلان يتلقيان العلاج، بينما غادر 3 أطفال المستشفى عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية.

إجراءات احترازية

في سياق متصل، وجّه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة تداعيات الحادث وحالات الأطفال المصابين، فيما اتخذت الأجهزة التنفيذية إجراءات احترازية لتأمين موقع الواقعة، تضمنت تشميع 4 محلات تجارية أسفل العقار، وذلك بحضور رئيس حي العجمي ورئيس القطاع ومهندسة المنطقة ومفتشي المتابعة، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تأمين الموقع.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية متابعة تداعيات الحادث، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.