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وليس بعبعًا.. فخري الفقي: اللجوء لصندوق النقد الدولي حق للدول الشريكة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وليس بعبعًا.. فخري الفقي: اللجوء لصندوق النقد الدولي حق للدول الشريكة

فخري الفقي: اللجوء إلى صندوق النقد الدولي حق للدول الشريكة وليس "بعبعًا"
فخري الفقي: اللجوء إلى صندوق النقد الدولي حق للدول الشريكة وليس "بعبعًا"

أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقًا، أن لجوء الدول إلى المؤسسات المالية الدولية عند مواجهة اختلالات ومشكلات اقتصادية يُعد ممارسة طبيعية وحقًا للدول الأعضاء، مشددًا على أن صندوق النقد الدولي ليس "بعبعًا" كما يصوره البعض.

وأوضح "الفقي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الأحد،  أن الدول الأعضاء تساهم في الصندوق وفقًا لقوة اقتصاداتها، مشيرًا إلى أن اللجوء إليه يأتي في إطار الاستفادة من الموارد والخبرات التي يوفرها، لافتًا إلى أنه شارك في تأسيس وإعداد البرامج التي يقدمها الصندوق، والتي يعمل عليها خبراء ومتخصصون من مختلف دول العالم، بما فيها الدول العربية.


وأشار مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقًا، إلى أن مصر حصلت على تمويل بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق، في حين بلغت الفجوة التمويلية نحو 25 مليار دولار، وتم تدبير الجزء المتبقي من خلال شركاء التنمية الآخرين.


وأضاف أن البرنامج حقق عددًا من المؤشرات الإيجابية، إلا أن ظهور جائحة كورونا فرض تحديات اقتصادية جديدة، ما دفع مصر إلى استكمال التعاون مع الصندوق في يوليو 2020 من خلال اتفاق امتد لمدة 12 شهرًا.


وأوضح أن الاقتصاد المصري تمكن من تجاوز تداعيات الجائحة، وبدأت الأوضاع تتحسن، قبل أن تندلع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بما حملته من تداعيات على الاقتصاد العالمي، ثم توصلت مصر إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر 2022.


وأشار إلى أن الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية، محذرًا من التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية التي أشار إلى اندلاعها في فبراير 2026.


وأوضح أن سعر برميل النفط ارتفع من  70 دولارًا إلى 120 دولارًا، نتيجة تطورات الحرب، مؤكدًا أن استمرار المواجهات العسكرية يفاقم صعوبة المشهد الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساتها على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج.


وأعرب عن أمله في عدم تصاعد العمليات العسكرية أو توجيه ضربات جديدة، محذرًا من أن اتساع نطاق المواجهة قد يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات أكثر صعوبة.

صندوق النقد الدولي فخري الفقي المؤسسات المالية نشأت الديهي بالورقة والقلم الأزمات الجيوسياسية الطاقة الحرب

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