رئيس مياه القاهرة يتفقد ديوان عام الشركة برمسيس ويؤكد تعزيز الانضباط وتطوير بيئة العمل

أجرى المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، جولة تفقدية بمبنى الديوان العام للشركة برمسيس، لمتابعة سير العمل والتعرف على العاملين والوقوف على مستوى الأداء بمختلف الإدارات.

وتفقد رئيس الشركة عددًا من الإدارات ومكاتب العاملين، واطلع على آليات تنفيذ المهام اليومية ومدى الالتزام بمواعيد العمل، مؤكدًا أهمية الانضباط الوظيفي والعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق بين الإدارات لرفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المهام.



كما شدد على استمرار التواصل المباشر مع العاملين، والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم، والعمل على تذليل التحديات وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي الجولة في إطار حرص إدارة الشركة على تعزيز المتابعة الميدانية وتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمنظومة العمل.