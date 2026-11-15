شركة طيران موزمبيق تحذر من إلغاء رحلات جوية بسبب نقص الوقود

حذرت شركة "طيران موزمبيق" من احتمال إلغاء عدد من رحلاتها الجوية وإجراء تعديلات على مواعيد الرحلات وخفض طاقتها التشغيلية خلال الأيام المقبلة، بسبب قيود مؤقتة على إمدادات وقود الطائرات، بعد إخطارها من جانب موردي الوقود بوجود محدودية في عمليات التسليم.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن الشركة، التي تعمل تحت العلامة التجارية التجارية الجديدة «إير موزمبيق» التابعة لشركة الخطوط الجوية الموزمبيقية، أعلنت أن قيود إمدادات وقود الطائرات من طراز «جيت إيه-1» قد تؤثر على انتظام الرحلات، مشيرة إلى أن الظروف التي أدت إلى هذه القيود خارجة عن سيطرتها، دون الكشف عن هوية الموردين أو أسباب نقص الإمدادات أو المدة المتوقعة لاستمرار الأزمة.

وأوضحت الشركة، في بيان صادر عن مكتب الاتصالات المؤسسية، أن فرق التشغيل تعمل بالتنسيق الوثيق مع موردي الوقود والسلطات المعنية بالطيران لتقليل تداعيات الموقف وضمان استمرار العمليات في ظل الالتزام بمعايير السلامة، مؤكدة أن مساعدة الركاب المتضررين تأتي على رأس أولوياتها، وأنها تتابع تطورات إمدادات الوقود لتحديد التعديلات اللازمة على جداول الرحلات.

وقالت الشركة إن الوضع قد يؤدي إلى تغييرات في مواعيد الرحلات، وخفض عدد المقاعد المتاحة، فضلا عن احتمال إلغاء بعض الرحلات خلال الأيام المقبلة، ونصحت المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو تطبيق الهاتف المحمول أو خدمات دعم العملاء، مع التأكد من تحديث أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني المسجلة في الحجوزات لتلقي أي إخطارات بالتغييرات.

وأضافت أن الركاب المتضررين سيجري التواصل معهم مباشرة، وسيكون بإمكانهم إعادة الحجز دون رسوم أو استرداد قيمة التذاكر، وفقا لسياسة الشركة المعمول بها لمساعدة المسافرين.

ويأتي اضطراب إمدادات الوقود في ظل الضغوط التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، والتي تفاقمت بفعل الصراع في الشرق الأوسط، وما صاحبه من اضطرابات في سلاسل إمدادات النفط الدولية، إذ أشارت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أن تعطل حركة نقل المنتجات النفطية عبر مضيق هرمز أثر بصورة خاصة على توافر وقود الطائرات وأسعاره.

وبلغت واردات موزمبيق من الوقود 660.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس اعتماد البلاد الكبير على مسارات الإمداد القادمة من الشرق الأوسط، غير أن شركة الطيران لم تربط بصورة مباشرة بين الصراع والقيود الحالية على إمدادات الوقود.

ومن شأن أي خفض في الطاقة التشغيلية لشركة الطيران أن يؤثر على حركة تنقل المسافرين والأنشطة الاقتصادية المعتمدة على النقل الجوي، لا سيما رحلات الأعمال والتجارة والسياحة، فيما لم تعلن الشركة حتى الآن تقديرات بشأن التداعيات المالية أو التشغيلية المحتملة لهذه القيود.