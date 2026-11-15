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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نطق الشهادة قبل وفاته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة تاجر ملابس قتله جاره بطعنة نافذة في بنها

نطق الشهادة قبل وفاته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة تاجر ملابس قتله جاره بطعنة نافذة في بنها
نطق الشهادة قبل وفاته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة تاجر ملابس قتله جاره بطعنة نافذة في بنها
إبراهيم الهواري

شهد شارع كلية التجارة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بعدما تحولت خلافات سابقة بين تاجر ملابس وجاره إلى مشاجرة دامية، انتهت بمقتل الأول إثر إصابته بطعنة نافذة في البطن بسلاح أبيض، فيما أُصيبت زوجته وشقيقها خلال الواقعة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أهالي المنطقة.

شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة 

وكشف شهود عيان تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة تاجر الملابس، مؤكدين أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه وجاره، بسبب خلافات سابقة بينهما، قبل أن تتطور سريعًا إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على الاعتداء عليه بسلاح أبيض، ويوجه له طعنة نافذة في منطقة البطن.

وأضاف الشهود أن المجني عليه سقط أرضًا غارقًا في دمائه، وسط محاولات من المتواجدين بمحيط الواقعة لإنقاذه، إلا أن إصابته كانت بالغة، وشهدت لحظاته الأخيرة مشهدًا مؤثرًا، بعدما رفع إصبعه ونطق الشهادة قبل وفاته، وهو ما أثار حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

الضحية يتمتع بسمعة جيدة

وأشار شهود العيان إلى أن المجني عليه، ويدعى «محمد. س»، كان يتمتع بسمعة طيبة بين أهالي المنطقة والمتعاملين معه، مؤكدين أنه كان مشهودًا له بحسن الخلق، ولم يسمعوا عنه سوى كل خير طوال فترة عمله بشارع كلية التجارة بمدينة بنها.

ولم تتوقف تداعيات المشاجرة عند مقتل تاجر الملابس، إذ امتدت الاعتداءات لتطال زوجته وشقيقها، ما أسفر عن إصابتهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ أمني يكشف تفاصيل الجريمة

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بشارع كلية التجارة بدائرة القسم، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث قسم ثان بنها ومعاونيه إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع تاجر ملابس يُدعى «محمد. س»، في العقد الرابع من العمر، ومقيم بقرية كفر سندنهور، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في البطن، كما تبين إصابة زوجته وشقيقها خلال المشاجرة.

التحريات: خلافات سابقة وراء نشوب 

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات سابقة بين المجني عليه وصاحب محل مجاور له كانت وراء نشوب المشاجرة، التي تطورت إلى اعتداء المتهم عليه باستخدام سلاح أبيض، موجهًا له طعنة نافذة أودت بحياته، فيما أسفر الاعتداء عن إصابة زوجته وشقيقها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، فيما جرى نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظة القليوبية كلية التجارة مديرية أمن القليوبية

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