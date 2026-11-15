تشكيل قمة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي إسبانيا وإنجلترا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.
تشكيل منتخب إسبانيا:
حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: بوبيل، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، مارك كوكوريا.
خط الوسط: مارتن زوبيميندي، فابيان رويز، ميكيل ميرينو.
خط الهجوم: لامين يامال، أليكس باينا، ميكيل أويارزابال.
تشكيل منتخب إنجلترا:
حراسة المرمى: جيمس ترافورد
خط الدفاع: بن وايت – جاريل كوينساه – إزري كونسا – هال
خط الوسط: ديكلان رايس – جود بيلينجهام – إيليوت أندرسون
خط الهجوم: مورجان روجرز – هاري كين – أنتوني جوردون.