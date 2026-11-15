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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمدة مدريد: إسبانيا تستوفي كافة الشروط لاستضافة نهائي كأس العالم 2030

خوسيه لويس مارتينيز
خوسيه لويس مارتينيز
أ ش أ

صرح عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، بأن إسبانيا تستوفي كافة الشروط لاستضافة نهائي كأس العالم 2030.

واعتبر ألميدا -في تصريح إعلامي اليوم الأحد- أنه في حال عدم اختيار بلاده لاحتضان المباراة الختامية للبطولة، فسيتعين إعادة النظر في دور إسبانيا في التنظيم؛ إذ سيُعد ذلك "إهانة مباشرة" للبلاد.

وتُقام بطولة كأس العالم 2030 بشكل رئيسي في 3 دول هي المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة 3 مباريات افتتاحية احتفالية في الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق البطولة، وبذلك تكون هذه النسخة هي الأولى في التاريخ التي تُنظم عبر 3 قارات (أفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية) و6 دول.

وجدد ألميدا التأكيد على موقفه بشأن الدولة التي ينبغي أن تستضيف نهائي مونديال 2030، وهي البطولة التي تُنظمها إسبانيا والبرتغال والمغرب بشكل مشترك، علماً بأن المغرب يسعى لاستضافة المباراة في ملعب جديد بمدينة الدار البيضاء.

وقال خلال زيارته لمعرض (ملوك العالم) في مبنى بلدية مدريد - قائلاً: "يجب أن يُقام النهائي هنا.. لقد جاءت المبادرة من إسبانيا والبرتغال، ثم انضم المغرب لاحقاً، مع وجود مواقع أخرى في دول مثل أوروجواي والأرجنتين وباراجواي".

وأضاف: "ولكن، بالنظر إلى ما تقدمه كرة القدم الإسبانية، هل سيحرموننا من استضافة النهائي؟ بعد الإنجازات التي يحققها منتخبا الرجال والسيدات والمنتخب الأولمبي وما قدمناه في بطولة أمم أوروبا، هل يجرؤ أحد على سلب حق استضافة النهائي من مدينة تمتلك أفضل الملاعب وأرقى البنية التحتية وتتمتع بخبرة واسعة في تنظيم الفعاليات الكبرى؟"

وتابع بالقول: "من المجحف حرمان كرة القدم الإسبانية من هذا الحق.. أعتقد أن إسبانيا هي من يجب أن تستضيف نهائي كأس العالم، وإذا لم يحدث ذلك، فعلينا إعادة تقييم دورنا في التنظيم؛ فلكل شيء حدود".

وأشار إلى تقديم إسبانيا ​​ملف الترشح بالاشتراك مع البرتغال، حيث تمتلك إسبانيا أفضل بنية تحتية كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منحها أعلى تقييم بعد فحص ملاعبها، وتحديداً ملعبي سانتياجو برنابيو وميتروبوليتانو فضلاً عن أن المنتخب الإسباني بطل العالم.

وتابع: "ماذا يمكن أن يُطلب أكثر من ذلك؟ إنها إهانة مباشرة لإسبانيا، وأشعر بالأسف تجاه المغرب.. أعتقد أن لكل شيء حدوداً.. شخصياً، سأكون سعيداً إذا أقيمت المباراة النهائية في مدريد، وسأدعم ملف ترشح مدريد داخل إسبانيا".

وشدد على ضرورة أن تستضيف مدريد نهائي المونديال وإذا لم يحدث ذلك فيجب أن تظل المباراة في إسبانيا، وأن تُقام في برشلونة على سبيل المثال.


 

عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز إسبانيا

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