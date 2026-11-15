أمين شباب الشعب الجمهوري: تحركات ميدانية بالمحافظات لاكتشاف وتأهيل الكوادر الشابة

قال المهندس محمد خليل، أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إن الأمانة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إطلاق مبادرات شبابية والتحرك ميدانيًا في مختلف المحافظات، لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية واكتشاف وتأهيل الكوادر الشابة، وإعداد جيل جديد قادر على تولي المسؤولية والمشاركة في العمل العام.

جاء ذلك عقب عقد أمانة الشباب المركزية أول اجتماع تنظيمي لها بعد تشكيلها، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وتحديد أولويات التحرك وآليات تفعيل الدور التنظيمي للأمانة على مستوى المحافظات.

وأكد خليل أن الاجتماع يمثل انطلاقة للعمل الشبابي داخل الحزب، وخطوة مهمة لوضع رؤية واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الأمانة والتواصل المباشر مع الشباب في مختلف المحافظات.

وأوضح أن خطة العمل تستهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في العمل الحزبي والسياسي، وفتح المجال أمام الكوادر الشابة للتعبير عن أفكارها والمشاركة في صياغة وتنفيذ المبادرات والأنشطة، مشددًا على أهمية الاستثمار في الشباب وتأهيلهم سياسيًا وتنظيميًا.

وأضاف أن الاجتماع ناقش آليات توزيع المهام وتكامل الأدوار بين أعضاء هيئة المكتب، ووضع منظومة لمتابعة تنفيذ خطة العمل وتقييم نتائجها، بما يضمن تحويل الرؤى والمقترحات إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا ميدانيًا وتنظيميًا مكثفًا، والعمل بروح الفريق الواحد، لتكون أمانة الشباب منصة حقيقية لتمكين الشباب وإعداد كوادر قادرة على المشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل.