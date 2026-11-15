برلمانية: لقاء عبدالعاطي ولافروف يعكس مكانة مصر كشريك موثوق

أشادت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بلقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، على هامش أعمال منتدى “صير بني ياس” بدولة الإمارات.

وأشارت النائبة، إلى أن اللقاء يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وروسيا، ويؤكد حرص القيادة السياسية في البلدين على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك، خاصة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية الثالثة في أكتوبر الماضي.

مشاركة مصر في منتدى "صير بني ياس"

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشاركة مصر في منتدى "صير بني ياس" تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتؤكد أن القاهرة حاضرة بقوة في كل المحافل الدولية والإقليمية التي تناقش مستقبل الأمن والاستقرار، وأن الدبلوماسية المصرية تتحرك بثبات لطرح رؤيتها المتوازنة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأكدت النائبة سجى عمرو هندي، أن مصر تواصل جهودها الحثيثة تجاه القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها دعم الاستقرار في المنطقة، والدفع نحو حلول سياسية سلمية للأزمات، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع مختلف الشركاء، انطلاقًا من دورها التاريخي كركيزة للأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي أثبتت قدرتها على بناء جسور التواصل مع جميع الأطراف، والحفاظ على علاقات متوازنة تحقق المصالح الوطنية وتخدم قضايا المنطقة، مشيرة إلى أن منتدى "صير بني ياس" يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول التحديات المشتركة، ومشاركة مصر فيه تعكس ثقلها السياسي ومكانتها كشريك موثوق لدى الجميع.