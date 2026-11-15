خطيب إيراني مقرب من خامنئي: إسرائيل تستعين بالجن لتحديد أماكن قادتنا

زعم رجل الدين الإيراني علي رضا بناهيان، المقرب من المؤسسة الحاكمة في إيران، أن إسرائيل تستعين بالجن، لتعقب كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، حسب وسائل إعلام إيرانية.

الحرب الأمريكية الإيرانية

وبحسب بناهيان، تُستخدم هذه الكائنات غير المرئية لتحديد أماكن وجود المسؤولين الإيرانيين، وهو ما يضفي بُعدًا خارقًا للطبيعة على المواجهة الاستخباراتية المستمرة منذ فترة طويلة بين طهران وتل أبيب.

ولم يقدم بناهيان أي أدلة تدعم هذا الادعاء الاستثنائي، بل نسبه إلى شخص قال إنه متخصص في مثل هذه الأمور.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المخاوف داخل الأوساط السياسية والأمنية الإيرانية بشأن العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية واستهداف مسؤولين رفيعي المستوى.

وفي سياق متصل، حذرت إيران من أن أي ضربات عسكرية أمريكية جديدة قد تستدعي ردًا انتقاميًا يتجاوز حدود الشرق الأوسط، وربما يمتد إلى القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا.

وهدد محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بتوسيع النطاق الجغرافي للهجمات الإيرانية إذا استأنفت واشنطن عملياتها العسكرية ضد طهران.

وتشير تصريحاته إلى احتمال ألا تقتصر الردود الإيرانية بعد الآن على المنشآت العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة المجاورة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق المواجهة.