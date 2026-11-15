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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خطوة بخطوة.. طريقة محشي الكرنب بسهولة

محشي الكرنب
محشي الكرنب
قسم المرأة

يُعد محشي الكرنب من أشهر الأكلات التي تتميز بمذاقها الشهي، وتحرص الكثير من الأسر على تحضيره تحديدًا في فصل الشتاء، ويمكن إعداده بمكونات بسيطة وخطوات سهلة للغاية للحصول على مذاق مميز وتسوية مثالية .


ومن فوائد محشي الكرنب :

- دعم صحة القلب: تحتوي مكوناته النباتية على مضادات أكسدة ومركبات مفيدة قد تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية.

- تعزيز صحة العظام: يحتوي الكرنب على فيتامين K الذي يساهم في دعم صحة العظام  .


- تعزيز المناعة: يحتوي الكرنب على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة وتساعد الجسم على مقاومة العدوى.


- تحسين الهضم : يوفر الكرنب الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء .


مكونات تحضير محشي الكرنب :


 كرنب متوسطة الحجم.
2 كوب أرز مغسول ومصفى.
2 بصلة مفرومة .
نصف كيلو طماطم.
حزمة بقدونس مفروم.
حزمة شبت مفروم.
حزمة كزبرة خضراء مفرومة.
ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
ملح وفلفل أسود وكمون وبهارات.
ملعقة صغيرة نعناع جاف.
زيت أو سمن.
مرقة و ماء ساخن للتسوية.

طريقة تحضير محشي الكرنب:

- يُغسل الكرنب جيدًا، وتُفصل أوراقه، ثم تُسلق في ماء مغلي لبضع دقائق حتى تلين، وبعدها تُصفى وتُقطع إلى قطع مناسبة للحشو.


- في وعاء على النار، يُضاف الزيت والبصل المفروم ويُقلب حتى يذبل، ثم تُضاف عصائر الطماطم وصلصة الطماطم والتوابل، ويُترك الخليط حتى يتسبك.


- يُرفع خليط الطماطم من النار، ثم يُضاف الأرز المغسول والبقدونس والشبت والكزبرة والنعناع، وتُقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

- تُفرد أوراق الكرنب، وتُوضع كمية مناسبة من الحشوة داخل كل قطعة، ثم تُلف بإحكام.

- تُرص أصابع المحشي في حلة مناسبة، ويُضاف إليها المرق الساخن حتى يقترب من تغطيتها، ثم تُترك على نار متوسطة حتى تبدأ في الغليان، وبعدها تُخفف النار وتُترك حتى ينضج الأرز .

الكرنب محشي الكرنب طريقة عمل الكرنب طريقة عمل محشي الكرنب

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