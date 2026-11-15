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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يستقبل وزيرة الإسكان لافتتاح عدد من المشروعات والمحطات المياه الخدمية.. اليوم

وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الغربية أحمد علي

يستقبل اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية ظهر اليوم المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الاسكان والمرافق والخدمات العمرانية بديوان مكتبه بطنطا في إطار الجولات الميدانية علي مستوي محافظات الجمهورية للوقوف علي اخر تطورات انشاء وافتتاح المشروعات الخدمية الكبري .

توجيهات محافظ الغربية 


وأفاد مصدر داخل ديوان المحافظة أن جدول زيارة وزيرة الاسكان يستهدف افتتاح وتفقد محطة معالجة طنطا بطريق "طنطا ـ المحلة" فضلا عن افتتاح معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل بمركز طنطا و افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بقرية نجريج بمركز بسيون وافتتاح  محطة معالجة الصرف الصحي بقرية جناج .

تحرك تنفيذي عاجل 

الجدير بالذكر أن المشروعات الخدمية المستهدف افتتاحها وتشغيلها تخدم أكثر من 450 الف نسمه من سكان وأبناء قري ومراكز محافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية جولة وزيرة الاسكان تفقد مشروعات محطات مياه

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