وزير الخارجية يلتقي عددًا من أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مساء يوم السبت ١٤ نوفمبر، مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي، وذلك في إطار زيارته إلى دولة الكويت لترؤس اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي قد ناقش مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والكويت، واستكشاف الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والإمكانات الواعدة لاقتصاديهما.

كما استعرض الوزير عبد العاطي جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وإتاحة المجال أمام تعظيم دور القطاع الخاص وإسهاماته في دفع مسيرة ونمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً حرص الحكومة المصرية أيضاً على توفير التيسيرات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز دور مجتمع الأعمال في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.