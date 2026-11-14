نزل 80 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت 14-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الجنيه الذهب يتراجع

وفقد سعر الجنيه الذهب 80 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

ووصل متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له 47.72 ألف جنيه.

الذهب يتراجع

وارتفع سعر الذهب مقدار 10 جنيها مع اقتراب انتهاء التعاملات المسائية داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5965 جنيها.

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14الأقل قيمة 3976 جنيها للشراء و 3953 جنيها للبيع.

سعر عيار 24

ووصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6817 جنيها للشراء و 6777 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5965 جنيها للشراء و 5930 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً5112 جنيها للشراء و5082 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47,72 ألف جنيه للشراء و 47.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 3885 دولار للشراء و 3884 دولار للبيع.