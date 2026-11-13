نزل 2040 جنيها.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الجمعة 13-12-2026 وذلك على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الجنيه الذهب يتراجع

وفقد سعر الجنيه الذهب ما يقارب 2040 جنيها علي الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب

ووصل متوسط سعر الجنيه الذهب 47.64 ألف جنيه للشراء و 47.24 ألف جنيه للبيع.

الذهب يتراجع

فقد سعر الذهب مقدار 20 جنيها في المتوسط خلال تعاملات مساء اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 5955 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6805 جنيها للشراء و 6748 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6238 جنيها للشراء و 6186 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5955 جنيها للشراء و 5905 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5104 جنيها للشراء و 5061 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3970 جنيها للشراء و 3936 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.64 ألف جنيه للشراء و 47.24 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 3881 دولار للشراء و 3880 دولار للبيع.