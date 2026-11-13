نزل تاني.. سعر الذهب في الصاغة الآن

جدد الذهب في مصر تراجعه لليوم الثاني علي التوالى بمقدار طفيف 5 جنيهات وذلك مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة 13-12-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 5975 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6828 جنيها للشراء و 6771 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6259 جنيها للشراء و 6207 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ 5975 جنيها للشراء و 5925 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارُا 5121 جنيها للشراء و 5078 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3983 جنيها للشراء و3950 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.8 ألف جنيه للشراء و 47.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 3894 دولار للشراء و 3893 دولار للبيع.