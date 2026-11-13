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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل تاني.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

جدد الذهب في مصر تراجعه لليوم الثاني علي التوالى بمقدار طفيف 5 جنيهات  وذلك مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة 13-12-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 5975 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6828 جنيها للشراء و 6771 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6259 جنيها للشراء و 6207 جنيها للبيع.

الذهب يرتفع 1.4% ويتخطى 4120 دولارا للأوقية مع تراجع أسعار النفط وضعف الدولار

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ 5975 جنيها للشراء و 5925 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارُا 5121 جنيها للشراء و 5078 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3983 جنيها للشراء و3950 جنيها للبيع.

أسعار الذهب الان

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.8 ألف جنيه للشراء و 47.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 3894 دولار للشراء و 3893 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب مال واعمال

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