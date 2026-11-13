خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اختيار ممثله بمفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

تتصاعد الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هوية الشخصية التي ستمثل التكتل الأوروبي في المفاوضات المرتقبة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تباين واضح في مواقف العواصم الأوروبية حول آلية التمثيل، وما إذا كان ينبغي اختيار مفاوض واحد يتحدث باسم أوروبا، أم تشكيل فريق يضم عدداً من كبار المسؤولين والقادة الأوروبيين.

وبحسب تقارير إعلامية، من بينها صحيفة «بوليتيكو»، برزت ثلاثة اتجاهات رئيسية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة، في وقت يبحث فيه القادة الأوروبيون، خلال اجتماعاتهم في العاصمة الأيرلندية دبلن، سبل ضمان حضور أوروبي مؤثر على طاولة المفاوضات.

ويحظى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بدعم عدد من الدول الأعضاء، باعتباره الشخصية الأكثر ملاءمة لتمثيل قادة الاتحاد الأوروبي في المحافل الدولية، بينما يطرح اتجاه آخر اسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، رغم التحفظات المرتبطة بمواقفها المتشددة تجاه روسيا.

في المقابل، تتمسك فرنسا وألمانيا بصيغة مشاركة مجموعة الدول الأوروبية الكبرى المعروفة باسم «E3»، والتي تضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مع إمكانية توسيع التنسيق ليشمل إيطاليا وبولندا، وهو ما يثير مخاوف الدول الأوروبية الأصغر من تهميش دورها في تحديد مستقبل القارة وأمنها.

وتبرز أيضاً مقترحات لتشكيل فريق تفاوضي أوسع يضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية من خارج التكتل، بينها بريطانيا والنرويج، بما يعكس تنوع المصالح الأوروبية.

وتأتي هذه الخلافات بعدما شهدت أبوظبي جولة محادثات بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، أعقبتها لقاءات للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتسعى العواصم الأوروبية إلى تجنب استبعادها من أي تسوية سياسية محتملة، خشية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو لا يراعي المصالح الأمنية الأوروبية، في ظل تأكيد كييف ضرورة مشاركة أوروبا بصورة مباشرة في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بأمن القارة.