لإطلاق برامج تكنولوجية.. جامعة الأزهر تشارك في منتدى الصين وأفريقيا للابتكار والتنمية 2026

شاركت جامعة الأزهر بوفد رفيع المستوى في فعاليات منتدى التعاون في الابتكار والتنمية بين الصين وأفريقيا 2026م الذي عُقد الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي بجمهورية الصين الشعبية، برعاية وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية والحكومة الشعبية لمقاطعة هوبي، وتنظيم إدارة التعاون الدولي بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، والمركز الصيني للتبادل العلمي والتكنولوجي، وإدارة العلوم والتكنولوجيا بمقاطعة هوبي، والحكومة الشعبية لمدينة ووهان، وبمشاركة نخبة من رؤساء الجامعات والقيادات الأكاديمية والعلمية وممثلي المؤسسات البحثية والتكنولوجية من الصين والدول الأفريقية.

وضم وفد جامعة الأزهر المشارك في المنتدى الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رئيسًا للوفد ونائبًا عن الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، والدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة، والدكتور محمد عزت، الأمين العام للمركز.

وأوضح الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، أن المشاركة تأتي في إطار رؤية تطوير منظومة التعليم بالجامعة، واستحداث برامج أكاديمية وتكنولوجية نوعية تواكب التطورات العلمية والتقنية وتلبي احتياجات سوق العمل المصري، مشيرًا إلى كونها خطوة جديدة نحو تدويل التعليم الجامعي وربطه باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات العلمية والتكنولوجية الدولية.

الدور العلمي والبحثي للجامعة

من جانبه ألقى الدكتور سيد بكري، كلمة جامعة الأزهر بالمنتدى، مستعرضًا خلالها الدور العلمي والبحثي والحضاري للجامعة، وحرصها على توسيع شراكاتها الدولية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الصينية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير البحث العلمي وتعزيز الابتكار، مؤكدًا أهمية التعاون الأكاديمي الدولي في مواجهة التحديات التنموية وبناء القدرات العلمية والبحثية.

كما وقعت جامعة الأزهر ممثلة في الدكتور سيد بكري نيابة عن رئيس جامعة الأزهر خطاب حسن نوايا مع جامعة هوبي للتكنولوجيا الصينية؛ تمهيدًا لإبرام اتفاقيات تعاون في مجالات التعليم التكنولوجي والتقني التطبيقي.

وفي هذا السياق أوضح نائب رئيس الجامعة أن توقيع خطاب حسن النوايا يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للجامعة نحو تنويع المسارات التعليمية، والتوسع في البرامج المتميزة والنوعية الجديدة، والإفادة من التجارب الدولية الرائدة في التعليم التكنولوجي والتطبيقي، مشيرًا إلى أن توقيع خطاب حسن النوايا هو ثمرة للجهود والترتيبات التي اضطلع بها مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر حلمي، في إعداد التصورات والمقترحات الخاصة بتطوير برامج التعليم التكنولوجي التطبيقي والبوليتكنيك، والبناء على اتفاقيات التعاون والشراكات الدولية التي عمل المركز على تطويرها.

وفيما له صلة بيّن الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي، أن التعاون المقترح يتضمن دراسة إنشاء وتطوير برامج تقنية متعددة التخصصات، وكليات ومعاهد تكنولوجية وفنية تطبيقية، والإفادة من الخبرات الصينية في تصميم المناهج والبرامج التعليمية والتدريب العملي، وتأهيل الكوادر الفنية والتكنولوجية، وربط التعليم الجامعي بالقطاعات الصناعية والإنتاجية، لافتًا إلى استكمال الجهات المعنية بالجامعة، بالتنسيق مع مركز التميز والشركاء الصينيين، الدراسات والترتيبات الفنية والأكاديمية والإجراءات المؤسسية والقانونية اللازمة؛ تمهيدًا لإبرام اتفاقيات تعاون تفصيلية تحدد مجالات الشراكة وآليات تنفيذها.

وشهدت فعاليات المنتدى مشاركة جامعة الأزهر في الجلسات العلمية والحوارات الاستراتيجية التي تناولت آفاق التعاون الصيني الأفريقي في مجالات الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودور الجامعات ومراكز البحوث في دعم التنمية المستدامة؛ حيث شارك الدكتور ياسر حلمي، والدكتورة إيمي لونج، مسؤولة العلاقات الدولية بجامعة هوبي للتكنولوجيا، في رئاسة الجلسة الرئيسة لرؤساء الجامعات والقيادات الأكاديمية من الصين وأفريقيا.

وقد تناولت الجلسة سبل بناء شراكات مؤسسية مستدامة بين الجامعات الأفريقية والصينية، وتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات التنمية والمجتمع، مع التأكيد على أهمية الانتقال من أطر التعاون الأكاديمي التقليدية إلى شراكات علمية وتكنولوجية قائمة على المشروعات المشتركة وتبادل المعرفة وبناء القدرات.

وعلى هامش المنتدى، أجرى وفد جامعة الأزهر عددًا من اللقاءات العلمية مع ممثلي الجامعات والمؤسسات البحثية الصينية، جرى خلالها بحث فرص التعاون في المشروعات البحثية والتكنولوجية المشتركة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتنظيم البرامج التدريبية والأنشطة العلمية، والاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.