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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط لص سرق توك توك بـ الشرابية في القاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من سرقة مركبة "توك توك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد مالكة مركبة "التوك توك" (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها قررت بتضررها من سرقة مركبة التوك توك الخاصة بها حال توقفها أمام مسكنها.

 أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.. وتم بإرشاده ضبط (مركبة "التوك توك" المستولى عليها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى توك توك الشرابية القاهرة

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