انهيار أسهم مايكروسوفت بعد تعطل الخدمة عالميا.. تهوي 3% في التداول

انخفضت أسهم شركة مايكروسوفت (MSFT) بنسبة 3% في التداولات التي أعقبت ساعات العمل الرسمية يوم الخميس، وذلك بعد انقطاع عالمي واسع النطاق أثر على خدمات رئيسية مثل Outlook و Microsoft 365 واستمر لأكثر من 12 ساعة.



74 دولة في ساعة واحدة



انعكس حجم العطل في سجلات منصة المراقبة Downdetector، التي أظهرت أن العطل أثر على 74 دولة ومنطقة في غضون ساعة واحدة فقط.

بدأت التقارير المتعلقة بخدمة Outlook بالارتفاع بشكل ملحوظ حوالي الساعة 5:25 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، وفي غضون 60 دقيقة فقط، بلغ إجمالي الإشعارات الواردة من خمس منصات رئيسية 19,650 إشعارًا في الدقيقة، مقارنةً بالمتوسط المعتاد الذي يقل عن 15 شكوى في الدقيقة في يوم خميس عادي، بينما تجاوزت الحوادث المتعلقة بخدمة Outlook وحدها 2000 ضعف مستواها المعتاد.



أكثر من 70 دولة متأثرة.. وحكومات ضمن المتضرري



نلقد تجاوز التأثير النطاق المحلي وطال مؤسسات الدولة والمنظمات الحيوية على المستوى الدولي، حيث جاء ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة تقارير من خارج الولايات المتحدة.



ما الذي تسبب في الانهيار؟



بحسب التقارير الفنية التي نشرتها صحيفة الجارديان، فإن المشكلة نشأت من تحديث في الإعدادات تسبب في زيادة الحمل على العديد من الخوادم وانقطاع الاتصال بها.

وتصف المقالة كيف أنه عند تعطل جزء من البنية التحتية، تم تحويل حركة البيانات إلى الخوادم النشطة المتبقية، مما أدى إلى إغراقها في سلسلة من الازدحامات.

وعندما حاول مهندسو مايكروسوفت تطبيق حل، أصبحت الأنظمة التي أعيد توصيلها غير مستجيبة مرة أخرى بسبب الزيادة الهائلة في حركة البيانات المتراكمة.

