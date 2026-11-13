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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يرتفع بفعل عمليات الشراء عند انخفاض الأسعار لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

الذهب
الذهب
أ ش أ

ارتفعت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، مع ظهور عمليات شراء للاستفادة من انخفاض الأسعار، بعدما سجل المعدن الأصفر في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، في حين تحوّل تركيز الأسواق إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 3915.31 دولار للأوقية، لكنه ظل منخفضاً بنسبة 3.5% منذ بداية الأسبوع. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% إلى 3919.60 دولار.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية أمس أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2025، مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، الأمر الذي أثار مخاوف من ارتفاع التضخم واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 89% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، في حين تبلغ احتمالات رفعها بمقدار 50 نقطة أساس نحو 11%.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد عادةً ملاذاً للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً، ما يقلل من جاذبيته الاستثمارية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز أمس إن المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً، في إطار مساعي البنك المركزي الأمريكي لخفض مستويات التضخم المرتفعة، رغم استمرار تمتع الاقتصاد بحالة جيدة.

وأظهرت بيانات ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، إلا أن العدد ظل عند مستوى يتماشى مع استقرار سوق العمل، وتترقب الأسواق حالياً صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، المقرر إعلانها في وقت لاحق اليوم.

وبالنسبة لأسعار المعادن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 50.49 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، وصعد البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1014.50 دولار للأوقية، لكنه يتجه أيضاً لتسجيل خسارة أسبوعية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1538.22 دولار للأوقية، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية محدودة.


 

أسعار الذهب انخفاض الأسعار المعدن الأصفر

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