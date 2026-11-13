استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

استشهد فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من خلال استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال العسكرية، والزوارق الحربية على مناطق متفرقة من القطاع.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرا، قرية مردا شمال سلفيت، وداهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من شبان القرية، وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، قبل أن تفرج عنهم لاحقا.

كما استشهد، المواطن رمزي نبيل رمضان أبو تيم (36 عاما)؛ في قصف مسيرة الاحتلال قرب خيمة في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في ساعة متأخرة من ليلة أمس.. كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها في عرض بحر خان يونس.