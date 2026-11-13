بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة

نشرت القناة الأولى المصرية، بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان «فقه صنائع المعروف»، وذلك بجميع المساجد، لتسليط الضوء على أهمية الإحسان إلى الآخرين، وترسيخ قيم التكافل والتراحم والتماسك المجتمعي، وإبراز دور الأعمال الخيرية في مساعدة المجتمع على مواجهة الأزمات والحفاظ على استقرار الوطن.

وأوضحت الوزارة أن الخطبة تستهدف بيان أثر صنائع المعروف في تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التعاون بين أفراد المجتمع، ودورها في تجاوز الأزمات والحد من آثارها، من خلال نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وحث المواطنين على مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين، مع التحذير من خطورة البخل والأنانية وغياب التكافل على أمن المجتمع واستقراره النفسي والاجتماعي.

وتتناول الخطبة عددًا من القضايا الرئيسية، في مقدمتها دور أعمال الخير في توطيد التماسك المجتمعي وحماية استقرار الوطن، وصور الإحسان المختلفة وانعكاساتها على نشر الرحمة بين الناس، فضلًا عن أهمية التكافل في دعم الأمن النفسي والاجتماعي ومواجهة الأزمات، والتحذير من البخل والأنانية، والتأكيد على أن التراحم أساس لحماية مقدرات المجتمع والحفاظ على تماسكه واستمرار نعمه.