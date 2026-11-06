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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي احتفالًا بالعيد القومي لكفر الشيخ

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي
محمد شحتة

أدى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق، وذلك في إطار احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي الـ70، كما شهد فضيلته افتتاح أعمال تطوير المرحلة الثانية من المسجد.

وتناولت خطبة الجمعة، التي ألقاها الدكتور عبد الحي سرحان، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، موضوع «شرف العمل وقيمة الإنتاج»، مؤكدًا أن العمل الجاد وإتقانه يمثلان ركيزة أساسية في بناء الأوطان، لافتًا إلى أهمية ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، والحرص على إتقان الأعمال بمختلف مجالاتها، باعتبار ذلك من القيم التي حث عليها الإسلام.

العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ

وأكد مفتي الجمهورية أن العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ يمثل مناسبة مهمة للتأمل في دروس التاريخ واستلهام قيم التضحية والإخلاص والعزيمة من أبناء البرلس الذين سطّروا بدمائهم صفحة مضيئة في سجل الوطنية المصرية، مؤكدًا أن تلك الروح البطولية يجب أن تبقى حاضرة في وجدان الأجيال الجديدة وهي تشارك في بناء الجمهورية الجديدة بعلمها وعملها.

من جانبه، أعرب المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بزيارة فضيلة مفتي الجمهورية للمحافظة ومشاركته أبناءها احتفالاتهم بعيدها القومي السبعين، مثمِّنًا هذه الزيارة الكريمة وما تحمله من دلالات طيبة تعكس اهتمام المؤسسات الدينية والوطنية بالمحافظة وأبنائها، مؤكدًا تقديره لفضيلته ودوره في ترسيخ الوعي الديني والوطني وتعزيز قيم الانتماء والتلاحم المجتمعي.

وتأتي مشاركة مفتي الجمهورية في هذه المناسبة تأكيدًا على أهمية المناسبات الوطنية في تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، وترسيخ روح التلاحم بين أبناء المجتمع، فضلًا عن إبراز الدور الذي تضطلع به المؤسسات الدينية في دعم الوعي الوطني ونشر قيم الوسطية والتسامح.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، وسط أجواء إيمانية وروحانية عكست مكانة المسجد الدينية والتاريخية لدى أبناء المحافظة وزائريها.

مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد الإفتاء كفر الشيخ خطبة الجمعة الأوقاف

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