هيئة بريطانية: انفجار على متن ناقلة نفط قرب مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، تلقيها بلاغًا بشأن وقوع حادث على بُعد 16 ميلًا بحريًا شرق ولاية خصب العُمانية، بعدما أبلغ ربان ناقلة نفط كانت تعبر مضيق هرمز عن وقوع انفجار عند خط المياه بالجانب الأيسر من السفينة.

وأكدت الهيئة - في بيان - سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم فقدان أي منهم، مشيرة إلى أن الناقلة لا تزال قادرة على الإبحار بقوتها الذاتية وتواصل رحلتها.

ودعت الهيئة السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، فيما تواصل السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.