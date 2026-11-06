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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق جزيرة قشم

إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 1 في أجواء جزيرة قشم
إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 1 في أجواء جزيرة قشم
خاطر عبادة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 1 في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

السيطرة على روبوت تجسس أمريكي في هرمز

يأتي الحادث بعد ساعات من الإعلان عن نجاح الحرس الثوري الإيراني في الاستيلاء على روبوت تجسس أمريكي في مضيق هرمز، في نجاح استخباراتي لطهران.

ووفقا لتقارير، فإن روبوت التجسس تبلغ قيمته ملايين الدولارات، وقادر على الغوص لأعماق تفوق أي غواصة نووية، وقع سليمًا بالكامل بأيدي الإيرانيين بمضيق هرمز.

يبلغ طول الغواصة نحو ستة أمتار، ووزنها ثلاثة أطنان. وهي مطبوعة بالكامل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومصنوعة من مواد قائمة على الكربون بدلًا من الفولاذ. 

وتبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، ويديرها الذكاء الاصطناعي، وهي قادرة على العمل بمفردها لمدة عشرة أيام متواصلة والغوص إلى عمق 6000 متر، أي أعمق بعشر مرات من أي غواصة نووية أمريكية مأهولة.

اشتعال ناقلتي نقط

في سياق منفصل، نقلت وسائل ‌إعلام رسمية عن ​الحرس ​الثوري الإيراني ⁠اليوم ​الجمعة ​أن ناقلتى نفط اشتعلت ​فيهما ​النيران بعد اصطدامهما ‌بألغام ⁠في أثناء محاولتهما عبور ​مضيق ​هرمز ⁠عبر مسارات ​غير ​مصرح ⁠بها.

الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية جزيرة قشم

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