أخبار التكنولوجيا| آبل تمنح التطبيقات سلاحا جديدا للاحتفاظ بالمشتركين.. عيوب آيفون القابل للطي تنعش مبيعات سامسونج Galaxy Z Fold 8

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تقدم ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch D3 مفهوما مختلفا لمراقبة المؤشرات الصحية عبر الساعات الذكية، بعدما زودتها هواوي بتقنية مبتكرة لقياس ضغط الدم تعتمد على كم هوائي ميكانيكي مدمج في السوار، بدلا من الاكتفاء بالمستشعرات الضوئية المستخدمة في معظم الأجهزة القابلة للارتداء.

أعلنت شركة آبل، عن إطلاق ميزة جديدة لمطوري التطبيقات تحت اسم رسائل الاحتفاظ Retention Messages، تتيح لهم التواصل مع المستخدمين الذين يعتزمون إلغاء اشتراكاتهم المدفوعة، من خلال عرض رسائل تذكيرية ومزايا وعروض خاصة قد تدفعهم إلى إعادة التفكير في قرار الإلغاء.

تستعد شركة سامسونج، لإحداث تغيير ملحوظ في سعة بطاريات هواتفها المتوسطة، مع اتجاهها إلى تزويد المزيد من أجهزة Galaxy ببطاريات أكبر، بعدما ظلت لسنوات تعتمد سعة 5000 مللي أمبير في معظم هواتفها.

حققت مبيعات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 القابل للطي ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة، مستفيدة من المشكلات التي واجهها عدد من مستخدمي هاتف آبل القابل للطي آيفون ديو، خاصة الشكاوى المتعلقة بجودة التصنيع وظهور تشققات في الشاشة الداخلية، وهو ما دفع بعض المشترين المحتملين إلى التوجه نحو أجهزة سامسونج المنافسة.

يشهد شهر نوفمبر 2026 ترقبا لإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة، مع استعداد شركات موتورولا وأوبو وهونر وفيفو للكشف عن أجهزة تستهدف فئات سعرية مختلفة، وسط منافسة متزايدة على تقديم معالجات رائدة وكاميرات متطورة وبطاريات ضخمة وتقنيات تصوير بالتعاون مع شركات متخصصة.

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لمستخدمي ChatGPT إنشاء صور متحركة بصيغة GIF اعتمادا على الأوامر النصية أو الصور التي يرفعونها، وذلك بالاستفادة من نموذج توليد الصور الجديد Images 2.6، الذي كشفت عنه الشركة مؤخرا.

تختبر شركة مايكروسوفت، ميزة جديدة لخدمة Xbox Cloud Gaming تتيح للمستخدمين تشغيل ألعاب أجهزة إكس بوكس Xbox على أجهزة التلفزيون الذكية المتوافقة، واستخدام هواتف أندرويد وآيفون كأذرع تحكم افتراضية، دون الحاجة إلى امتلاك ذراع تحكم تقليدية.