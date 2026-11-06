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أخبار التكنولوجيا| آبل تمنح التطبيقات سلاحا جديدا للاحتفاظ بالمشتركين.. عيوب آيفون القابل للطي تنعش مبيعات سامسونج Galaxy Z Fold 8
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| آبل تمنح التطبيقات سلاحا جديدا للاحتفاظ بالمشتركين.. عيوب آيفون القابل للطي تنعش مبيعات سامسونج Galaxy Z Fold 8

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

كيف تقيس ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch D3 ضغط الدم؟
 

تقدم ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch D3 مفهوما مختلفا لمراقبة المؤشرات الصحية عبر الساعات الذكية، بعدما زودتها هواوي بتقنية مبتكرة لقياس ضغط الدم تعتمد على كم هوائي ميكانيكي مدمج في السوار، بدلا من الاكتفاء بالمستشعرات الضوئية المستخدمة في معظم الأجهزة القابلة للارتداء.


لن تتركك تغادر بسهولة.. آبل تمنح التطبيقات سلاحا جديدا للاحتفاظ بالمشتركين
 

أعلنت شركة آبل، عن إطلاق ميزة جديدة لمطوري التطبيقات تحت اسم رسائل الاحتفاظ Retention Messages، تتيح لهم التواصل مع المستخدمين الذين يعتزمون إلغاء اشتراكاتهم المدفوعة، من خلال عرض رسائل تذكيرية ومزايا وعروض خاصة قد تدفعهم إلى إعادة التفكير في قرار الإلغاء.


وداعا للشاحن كل ليلة.. سامسونج تحضر مفاجأة كبرى ببطارية 6000 مللي أمبير
 

تستعد شركة سامسونج، لإحداث تغيير ملحوظ في سعة بطاريات هواتفها المتوسطة، مع اتجاهها إلى تزويد المزيد من أجهزة Galaxy ببطاريات أكبر، بعدما ظلت لسنوات تعتمد سعة 5000 مللي أمبير في معظم هواتفها.


عيوب آيفون القابل للطي تنعش مبيعات سامسونج Galaxy Z Fold 8
 

حققت مبيعات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 القابل للطي ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة، مستفيدة من المشكلات التي واجهها عدد من مستخدمي هاتف آبل القابل للطي آيفون ديو، خاصة الشكاوى المتعلقة بجودة التصنيع وظهور تشققات في الشاشة الداخلية، وهو ما دفع بعض المشترين المحتملين إلى التوجه نحو أجهزة سامسونج المنافسة.


مفاجآت من العيار الثقيل في نوفمبر.. 5 هواتف جديدة تخطف الأنظار قبل نهاية 2026
 

يشهد شهر نوفمبر 2026 ترقبا لإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة، مع استعداد شركات موتورولا وأوبو وهونر وفيفو للكشف عن أجهزة تستهدف فئات سعرية مختلفة، وسط منافسة متزايدة على تقديم معالجات رائدة وكاميرات متطورة وبطاريات ضخمة وتقنيات تصوير بالتعاون مع شركات متخصصة.


شات جي بي تي يتيح إنشاء صور GIF متحركة من النصوص والصور.. تعرف على الميزة الجديدة
 

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لمستخدمي ChatGPT إنشاء صور متحركة بصيغة GIF اعتمادا على الأوامر النصية أو الصور التي يرفعونها، وذلك بالاستفادة من نموذج توليد الصور الجديد Images 2.6، الذي كشفت عنه الشركة مؤخرا.

وداعا لذراع التحكم.. "مايكروسوفت" تحول هاتفك إلى جهاز ألعاب "إكس بوكس"

تختبر شركة مايكروسوفت، ميزة جديدة لخدمة Xbox Cloud Gaming تتيح للمستخدمين تشغيل ألعاب أجهزة إكس بوكس Xbox على أجهزة التلفزيون الذكية المتوافقة، واستخدام هواتف أندرويد وآيفون كأذرع تحكم افتراضية، دون الحاجة إلى امتلاك ذراع تحكم تقليدية.

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