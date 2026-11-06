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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لن تتركك تغادر بسهولة.. آبل تمنح التطبيقات سلاحا جديدا للاحتفاظ بالمشتركين

متجر آبل
متجر آبل
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل، عن إطلاق ميزة جديدة لمطوري التطبيقات تحت اسم رسائل الاحتفاظ Retention Messages، تتيح لهم التواصل مع المستخدمين الذين يعتزمون إلغاء اشتراكاتهم المدفوعة، من خلال عرض رسائل تذكيرية ومزايا وعروض خاصة قد تدفعهم إلى إعادة التفكير في قرار الإلغاء.

وتستهدف الميزة الجديدة منح مطوري التطبيقات أدوات إضافية للاحتفاظ بالمشتركين، عبر إبراز المزايا التي يحصلون عليها مقابل الاشتراك، أو تقديم عروض ترويجية وأسعار مخفضة لتشجيع المستخدمين على مواصلة استخدام الخدمة بدلا من إنهاء اشتراكاتهم.

كيف تعمل ميزة رسائل الاحتفاظ في متجر App Store؟


تتيح ميزة رسائل الاحتفاظ للمطورين عرض رسائل مخصصة للمستخدمين أثناء خطوات إلغاء الاشتراكات ذات التجديد التلقائي داخل متجر App Store.

ويمكن أن تتضمن هذه الرسائل تذكيرا بالمزايا والخدمات التي يوفرها الاشتراك، أو عروضا خاصة، مثل تخفيض سعر الاشتراك مقابل الاستمرار في استخدام التطبيق.

ويمكن للمطورين إعداد هذه الرسائل وإدارتها من خلال منصة App Store Connect، مع إمكانية تحديد فئات المشتركين المؤهلين لرؤية العروض، والتحكم في الفترة الزمنية التي يجب أن تمر قبل عرض رسالة أخرى للمستخدم.

متجر App Store

وبالتالي، لن تظهر الرسائل والعروض بالضرورة لجميع المستخدمين الذين يحاولون إلغاء اشتراكاتهم، إذ يعتمد ظهورها على الإعدادات التي يحددها مطور التطبيق واستراتيجيته للاحتفاظ بالمشتركين.

واجهة برمجية تمنح المطورين تحكما أكبر

ولمزيد من المرونة، أتاحت آبل أيضا واجهة برمجة التطبيقات Retention Messaging API، التي تمنح المطورين القدرة على اختيار الرسالة المناسبة لكل مستخدم وفقا لبيانات اشتراكه وظروفه، بدلا من الاعتماد فقط على خيارات الإعداد المتاحة عبر App Store Connect.

ويتطلب الوصول إلى واجهة البرمجة الجديدة تقديم طلب إلى آبل، ما يتيح للمطورين الاستفادة من إمكانات أكثر تقدما في تخصيص رسائل الاحتفاظ بالمشتركين.

وتظهر الرسائل والعروض ضمن رحلة إلغاء الاشتراك نفسها، بحيث يمكن للمستخدم الاطلاع على عرض مخفض أو تذكير بالمزايا التي سيفقدها قبل استكمال عملية الإلغاء، مع بقاء قرار عرض هذه الرسائل وطبيعتها خاضعًا لإعدادات المطور.

آبل توسع دعم App Intents لدمج التطبيقات مع Siri


وفي سياق متصل، وسعت آبل إتاحة إطار العمل App Intents أمام مطوري التطبيقات، بما يسمح لتطبيقاتهم بالتكامل مع ميزات الذكاء الاصطناعي المرتقبة في مساعدها الصوتي Siri.

وستمكن هذه الخطوة المساعد الصوتي من تنفيذ مهام وإجراءات مباشرة داخل تطبيقات الجهات الخارجية، بدلا من الاقتصار على وظائف النظام والتطبيقات التابعة لـ آبل.

كما ستتيح للمطورين تجميع عدة إجراءات في مهارات مخصصة، بما يساعد Siri على التعامل مع الطلبات الأكثر تعقيدا وتنفيذ سلسلة من المهام داخل التطبيقات المختلفة.

ومن المتوقع أن تبدأ آبل استقبال التطبيقات التي تتضمن عمليات التكامل الجديدة مع Siri عبر متجر App Store خلال فصل الربيع، في خطوة تستهدف توسيع قدرات المساعد الصوتي وتعزيز ارتباطه بتطبيقات المطورين الخارجيين.

آبل إلغاء الاشتراكات App Store إلغاء الاشتراك

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