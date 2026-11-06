التحقيق مع متهمين بإدارة صفحات مشبوهة واستدراج راغبي المتعة بالجيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة التحقيق مع شخصين، لاتهامهما بإدارة صفحتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة تحت ستار تقديم جلسات مساج مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات أن المتهمين استخدما الصفحتين لاستدراج راغبي المتعة والنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل خدمات وهمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة الدقي، وبحوزتهما 10 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واستخدام الصفحتين في استدراج راغبي المتعة والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وتواصل جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في الواقعة، للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.