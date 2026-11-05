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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة 42 من العاملين المقصرين للتحقيق بمراكز أبو كبير ومشتول السوق وأولاد صقر وديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة عدد من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بالمنشآت التعليمية لمراكز مدن المحافظة   واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مؤكداً أن الإنضباط والالتزام معيار تقييم مستوى الأداء لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة إستمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات لضبط منظومة العمل، ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، ومحاسبة المقصِّرين بكل حزم.

ومن جانبه أوضح محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المنشآت التعليمية بمراكز  أبو كبير و ديرب نجم و أولاد صقر ومشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد ومتابعة عدم تواجد (٢) من العاملين بمقر مدرسة السويدي الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل

كما تبين عدم تواجد(٣٣) من العاملين بمقر الإدارة التعليمية بأولاد صقر وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد(٣) من العاملين بمقر الإدارة التعليمية بمشتول السوق التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد(٥) من العاملين بمقر مدرسة الرحمانية الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية بأبو كبير  وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

الشرقية محافظ الشرقية بالمنشآت التعليمية العاملين غير الملتزمين

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