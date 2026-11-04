وزير الشباب ومحافظ الشرقية يشهدان ختام بطولة القضاة 2026 وسط أجواء احتفالية وألعاب نارية

أسدل الستار على منافسات دورة قرية القضاة لكرة القدم بمحافظة الشرقية لعام 2026 وسط أجواء جماهيرية واحتفالات جماهيرية شهدت حضور الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى جانب عدد من رجال السياسة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار المسؤولين التنفيذيين والرياضيين.

وتوج فريق قرية القضاة بلقب البطولة عقب فوزه على فريق ميرا الدقهلية بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة نهائية مثيرة أقيمت تحت الأضواء الكاشفة وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من أبناء القرية ومحبي كرة القدم.

وشهدت المباراة النهائية أجواء تنظيمية مميزة عكست حجم الجهود المبذولة لخروج البطولة بصورة مشرفة حيث تولت الأجهزة التنفيذية بمركز كفر صقر تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومراجعة إنارة الطرق المؤدية إلى ملعب المباراة بالتزامن مع مشاركة واسعة من شباب وأهالي القرية الذين ساهموا بروح التعاون والعمل المجتمعي في تنظيم هذا الحدث الرياضي.

وعقب صافرة النهاية تحولت شوارع القرية إلى ساحة للاحتفال بفوز فريق القضاة باللقب حيث أضاءت الألعاب النارية سماء القرية وتزينت الشوارع والمداخل وسط فرحة عارمة من الجماهير وأبناء الفريق المتوج بالبطولة.