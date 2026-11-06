إيران: نشوب حريق في ناقلتي نفط خلال محاولتهما عبور مضيق هرمز

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن بحرية الحرس الثوري الإيراني، أعلنت نشوب حريق في ناقلتي نفط خلال محاولتهما عبور مضيق هرمز.

وتجري طهران اتصالات دبلوماسية إقليمية وتدرس مقترحات قدمها الوسطاء بشأن مشكلةالنووي.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس، أن إيران تراجع مجموعة من المقترحات التي قدمها الوسطاء بشأن مستقبل برنامجها النووي، في خطوة قد تمثل تقدما في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وتجنب تجدد المواجهة العسكرية بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن 5 مسؤولين مطلعين على المفاوضات، بينهم مسؤول أميركي ومسؤولان إيرانيان، أن طهران أبدت استعدادا لاستئناف المحادثات النووية بعد أسابيع من رفض تقديم أي تنازلات، مشيرة إلى أن المسؤولين وصفوا البنود المطروحة بأنها "مقترحات ملموسة"، من دون الكشف عن تفاصيلها.

وبرز نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وفق ثلاثة من المسؤولين، بوصفه أحد أبرز الداعمين للجهود القطرية الرامية إلى تجنب التصعيد العسكري، لا سيما وأنه يحاول النأي بنفسه عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما حمّل الحرب مسؤولية الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي هذا الأسبوع



