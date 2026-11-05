نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على التواجد في مدرجات مباراة طرابزون لمتابعة النجم المصري محمد صلاح، لاعب كرة القدم المحترف ضمن صفوف نادي طرابزون التركي، ومشاهدة اللقاء في أجواء رياضية مميزة.

حضر من الفنانين الفنانة جيهان خليل، والفنان محمد مهران، والفنان إسلام حافظ، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنانة بسمة عطا، إلى جانب آيسل رمزي، وهاجر أحمد الذين حرصوا على متابعة المباراة من المدرجات.



وجاء حضور نجوم الفن والإعلام ليعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح، وما يحظى به من اهتمام واسع لدى الجمهور العربي، إذ تمتد مساندته إلى نجوم الوسط الفني والإعلامي، الذين يحرصون على متابعة مسيرته الكروية وتشجيعه.



ويُعد محمد صلاح أحد أبرز لاعبي كرة القدم على الساحة العالمية، بعدما حقق مسيرة احترافية مميزة مع ليفربول الإنجليزي، وأصبح من أهم نجوم منتخب مصر، بفضل إنجازاته وأدائه الذي جعله يحظى بمكانة كبيرة لدى جماهير كرة القدم حول العالم.

وشهدت المدرجات حضورًا جمع بين الفن والإعلام والرياضة، وسط أجواء جماهيرية وتفاعل مع أحداث اللقاء، وحرص الحضور على توثيق مشاركتهم بالصور التذكارية.