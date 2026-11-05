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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد إسماعيل: الاتحاد الليبي يسعى لخطف محمد مجدي أفشة في ميركاتو يناير 2027| خاص

محمد إسماعيل عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد الليبي
محمد إسماعيل عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد الليبي
إسلام مقلد

أعلن محمد إسماعيل عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد الليبي، أن النادي يدرس تنفيذ برنامج خاص للتحضيرات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة التي تبدأ يوم 9 نوفمبر المقبل وتنتهي في الـ17 من الشهر ذاته، لخوض مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

خطف محمد مجدي أفشة

وقال محمد إسماعيل في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن ناديه يتابع عددا من اللاعبين المصريين لمحاولة جلب أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي.

ولفت إسماعيل إلى أن محمد مجدي أفشة لاعب مميز سيفيد الفريق في حالة التعاقد معه، والذي يسعى في تحقيق البطولات خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الصفقات القادمة ستحدث مفاجأة مدوية على صعيد الانتقالات الشتوية، ولن يقوم النادي بمتابعة دوريات بعينها، ولكن هناك عدد من النجوم هنا وهناك على رادار "الاتحاد الليبي"، والتي من شأنها أن تزيد من جودة وكفاءة الأداء خلال النصف الثاني من المسابقات الكروية لموسم 2026-2027.

الفوز بالألقاب

وأضاف محمد إسماعيل أن ناديه يلعب فقط من أجل الفوز بالألقاب، رغم المنافسة الشرسة في الدوري الليبي للمحترفين، الذي انطلق يوم 13 أكتوبر 2026، بنظام جديد يقوم على مرحلتين اثنتين؛ إذ يشارك 27 ناديا موزعة على مجموعتين (13 في مجموعة الغرب و14 في مجموعة الشرق) في المرحلة الأولى بنظام الذهاب والإياب، أما المنافسة على اللقب فتحسم بعد ذلك بخوض مباراة النهائي الكبير لتحديد بطل الدوري الليبي 2026-2027 بين الفريقين المتصدرين لكل مجموعة في المرحلة الأولى.

الاتحاد يتصدر مجموعته في الدوري الليبي

وكشف محمد إسماعيل عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد، متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، أن الجهاز الفني لن يمنح لاعبيه أي فترة من الراحة خلال فترة توقف منافسات الدوري، التي ستتواصل لـ 3 أسابيع، على أن تكون مخصصة لمشاركة منتخب ليبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بمباراتي الجولتين الثالثة والرابعة أمام منتخب تونس.

وعلى صعيد الاستثمار الرياضي، أكد إسماعيل أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بحجم الطموحات أو تعدد المسؤوليات، وإنما بما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات ملموسة تسهم في تطوير المنظومة الكروية للنادي، مشيرا إلى أنه بدأ العمل الجاد والتخطيط السليم لعدد من الصفقات التي سيبرمها النادي الليبي في فترة ميركاتو يناير 2027.

محمد إسماعيل نادي الاتحاد الليبي الاتحاد الليبي محمد مجدي أفشة

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