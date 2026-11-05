هل تربية الكلاب تمنع دخول الملائكة للمنزل؟.. عالم أزهري يجيب

رد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال بشأن ما إذا كانت تربية الكلاب داخل المنزل تمنع دخول الملائكة.

وقال أحد علماء الأزهر الشريف، إن هذا الأمر ورد في السنة النبوية، مستشهدًا بما أخبر به سيدنا جبريل للنبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، بشأن عدم دخول الملائكة بيتًا فيه كلب.

وأضاف الشيخ مصطفى شلبي، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الكلاب يجوز الاستعانة بها في أغراض الحراسة، موضحًا أن مكانها يكون خارج المنزل وليس داخله.

ولفت إلى أن تربية الكلاب داخل المنازل ليست هي الأصل، مشددًا على أن الاستعانة بها للحراسة تكون من خلال تخصيص مكان لها خارج البيت.