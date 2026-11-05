«بلاش ترموا القمامة في الشوارع».. تحذير من الخدمات البيطرية بشأن كلاب الشوارع

أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن التعامل مع الكلاب الضالة أو التي تمثل خطرًا على المواطنين يتم وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023، موضحًا أن التشريع يستهدف الحفاظ على الصحة العامة ووضع ضوابط لحيازة الحيوانات والتعامل معها.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الهيئة تنظم ندوات توعوية وإرشادية للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن انتشار القمامة يعد أحد العوامل الرئيسية التي تجذب الكلاب إلى المناطق السكنية.

القمامة سبب رئيسي في انتشار الكلاب بالشوارع

ولفت إلى أن تراكم القمامة وتوافر بقايا الطعام يمثلان مصدرًا لجذب الكلاب إلى التجمعات السكنية، مطالبًا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في الشوارع، والمشاركة في الحفاظ على النظافة العامة، بما يسهم في الحد من انتشار الكلاب الضالة وحماية صحة المواطنين.

تكثيف حملات تحصين الكلاب الضالة

وأشار الحسيني محمد عوض إلى أن الهيئة تنفذ حملات لتحصين الكلاب الموجودة بالشوارع منذ عام 2023، مع تكثيف جهود التطعيم خلال الفترة الأخيرة، بهدف الحد من انتشار الأمراض المرتبطة بالكلاب الضالة، وفي مقدمتها مرض السعار.

وأوضح أن فصلي الربيع والخريف يشهدان زيادة في معدلات تكاثر الكلاب، باعتبارهما من فترات التزاوج، وهو ما يدفع الجهات المعنية إلى تكثيف التعامل مع الظاهرة خلال هذه الفترات، من خلال حملات التحصين والتوعية، للحد من انتشار الكلاب في الشوارع وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون.

