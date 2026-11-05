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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الفلاحين: مصر تستورد أطعمة للكلاب والقطط بـ350 مليون دولار سنويًا

الكلاب
الكلاب
اخبار توك شو

كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن حجم الإنفاق على تربية الحيوانات الأليفة في مصر، مشيرًا إلى أن هناك نحو 700 ألف كلب تتم تربيتها داخل المنازل، فضلًا عن استيراد أعداد من الكلاب الأجنبية لتربيتها واستخدامها في أغراض مختلفة.

وأوضح نقيب الفلاحين، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك أرقامًا كبيرة تتعلق باستيراد أغذية الحيوانات الأليفة من الخارج، قائلًا: «نشتري بـ350 مليون دولار أكل للكلاب والقطط من الخارج»، وهو ما يعكس حجم الإنفاق على هذا القطاع.

الكلاب الأجنبية تنتشر داخل المنازل

 

ولفت أبو صدام إلى انتشار العديد من سلالات الكلاب الأجنبية داخل المنازل المصرية، موضحًا أن البعض يحرص على تربيتها لاستخدامها في الحراسة، بينما يقتنيها آخرون بدافع حب الحيوانات والاستمتاع بتربيتها.

إيواء الكلاب الضالة في الشلاتر أمر صعب

 

وأشار إلى أن فكرة تجميع الكلاب الضالة في ملاجئ الإيواء «الشلاتر» تواجه صعوبات كبيرة، سواء من حيث الإمكانيات أو التكاليف المطلوبة، مؤكدًا أن الأضرار الناتجة عن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، من وجهة نظره، تفوق فوائد وجودها، في ظل ما قد تسببه من مخاطر صحية وحالات عقر للمواطنين.

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