جمال شعبان يحذر: الهلع من الكلاب قد يسبب سكتة قلبية ووفاة

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة الهلع والخوف الشديد من الكلاب، مؤكدًا أن بعض حالات الخوف قد تتسبب في أزمات قلبية وسكتات مفاجئة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع يرتبط ببعض السلوكيات الخاطئة للمواطنين، وفي مقدمتها إلقاء القمامة في الطرقات، ما يؤدي إلى تجمع الكلاب حول مخلفات الطعام.

أسباب هجوم الكلاب على المواطنين

ولفت العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن التعامل مع أزمة الكلاب الضالة يتطلب إبعادها عن التجمعات السكنية أو تخصيص أماكن لتجميعها، بما يحقق سلامة المواطنين ويحافظ على التعامل الإنساني مع الحيوانات.

وأشار إلى وقوع حالات وفاة نتيجة الهلع الشديد وما قد يصاحبه من سكتة قلبية، موضحًا أن الكلاب والخيول يمكن أن تستشعر خوف الإنسان من خلال بعض الإشارات الجسدية.

وأوضح أن الكلب قد يفسر تصرفات الشخص الخائف على أنها محاولة للهجوم عليه، وهو ما قد يدفعه إلى رد فعل عدواني، قائلًا: «الموجات الكهرومغناطيسية الخاصة بالقلب تنتقل للكلب والحصان»، مشددًا على أهمية عدم إظهار الخوف عند التعامل مع الكلاب.