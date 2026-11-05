لم نقترب من المدنيين.. المتحدث العسكري: استهداف مخازن الأسلحة والذخيرة للعناصر الإجرامية العاملة في التنقيب غير المشروع عن الذهب

كشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، تفاصيل المرحلة الأولى من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية.

وقال أحمد عتمان، في كلمته خلال مؤتمر صحفي: «القوات المسلحة استنفدت كل الطرق التحذيرية للعناصر الإجرامية المسلحة، وتم التعامل بناءً على معلومات دقيقة ومؤكدة عن مخازن الأسلحة والذخيرة للعناصر الإجرامية المسلحة العاملة في التنقيب غير المشروع عن الذهب، وتم استهدافها بالطائرات المسيرة، ولم يتم استهداف مدنيين».

وتابع أحمد عتمان: «القوات المسلحة المصرية شريفة، وتلتزم بأعلى درجات ضبط النفس والالتزام بمواثيق القانون الدولي».

وأكمل أحمد عتمان: «القوات المسلحة واجهت الفكر المتطرف والإرهاب لأكثر من 10 سنوات في سيناء، وكان ممكن ننهي الأعمال العسكرية في 10 أيام، لكننا قوات مسلحة شريفة لا نستهدف مدنيين، ولكن نستهدف حماية حدودنا وصون مقدرات الشعب».