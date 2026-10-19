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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أهالي سيناء قدموا نموذجا عظيما.. أبرز رسائل المتحدث العسكري في ذكرى النصر وتطورات القوات المسلحة

المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي
المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي
أ ش أ

وجه المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، تحية اعتزاز وتقدير لقادة حرب أكتوبر المجيدة التي استرد فيها الشعب المصري ثقته في قواته المسلحة.

وفي حوار خاص على "راديو مصر"، وجه المتحدث العسكري الشكر أيضًا لأهالي سيناء الذين قدموا نموذجًا عظيمًا في التضحيات خلال الحرب.

ولفت العقيد أركان حرب أحمد عثمان إلى أن الولايات المتحدة والعالم أجمع ما زالوا يتدارسون حتى الآن كيف قامت القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بملحمة حرب أكتوبر التي أدخلت مفهومًا جديدًا في العقائد القتالية الغربية، مشيرًا إلى التناغم بين الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة خلال الحرب مما جعلها تتفوق تكنولوجيًا وعسكريًا على الطرف الآخر.

وأضاف المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن هناك طفرة حدثت في القوات المسلحة، حيث تم إنشاء الأكاديمية العسكرية، فضلًا عن زيادة مدة الدراسة بهدف تجهيز الطلاب في كافة المجالات بما فيها المعرفة والثقافة، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد الطلاب من خلال تعلم اللغات ليكون لديهم فرصة السفر للخارج والاطلاع على التطور العسكري في العديد من الدول.

العقيد أحمد عتمان: طفرة نوعية في التسليح منذ 2014.. وإجراء 28 تدريباً مشتركاً خلال 2026

وحول التصنيع العسكري المحلي.. أكد المتحدث العسكري سعي الدولة إلى توطين الصناعات العسكرية والتكنولوجية وتنويع مصادر السلاح، مشيرًا إلى أن صفقات التسليح يتم فيها الاتفاق على توطين صناعة الأسلحة في مصر، حيث وصلت نسبة المكون المحلي في بعض الصناعات العسكرية إلى 80٪.

وعلى صعيد آخر.. قال العقيد أركان حرب أحمد عتمان، إن التدريبات العسكرية المشتركة مع مختلف دول العالم لها بعدين أحدهما عسكري والآخر استراتيجي، حيث يتم خلالها الاطلاع على التسليح الجديد ومسار عمليات عسكرية مختلفة، مشيرا إلى أنه تم إجراء 28 تدريبا مشتركا مع كافة دول العالم في عام 2026.

كما أوضح المتحدث العسكري، أن الدولة المصرية شهدت طفرة منذ عام 2014 في مجال التسليح المتفوق والمتطور في كافة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة.

وبشأن استراتيجية القوات المسلحة للإفراج عن وثائق حرب أكتوبر.. أشار المتحدث العسكري إلى تكليف الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من المختصين في كافة المجالات لتصنيف وتبويب كل ماهو وثائقي، منوها إلى أنه في عام 2024 تم الإفراج عن عدد من هذه الوثائق.

كما أشاد المتحدث العسكري، بدور المرأة في استقرار هذا الوطن، مشددا على أن قوة القوات المسلحة واستقرار الدولة يستمد من تلاحم الشعب المصري، مؤكدا أن القوات المسلحة على أتم الاستعداد للذود بالغالي والنفيس عن ثري وتراب الوطن.

المتحدث العسكري حرب أكتوبر القوات المسلحة سيناء التضحيات العقائد القتالية الغربية

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