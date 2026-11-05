المتحدث العسكري: ضبط 4488 خيمة وعشة و73 جهاز كشف عن المعادن خلال حملات للقوات المسلحة

كشف المتحدث العسكري للقوات المسلحة، خلال مؤتمر صحفي، عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقطع والمعدات الهندسية، إلى جانب 73 جهازًا للكشف عن المعادن، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة لمواجهة الأنشطة الإجرامية وضبط العناصر المتورطة فيها.

وحدات الطاقة الشمسية والهواتف المحمولة

وأوضح المتحدث العسكري أنه تم ضبط عدد من وحدات الطاقة الشمسية والهواتف المحمولة، فضلًا عن محطات للوقود ومحطات لتكديس الوقود، مشيرًا إلى ضبط 4488 خيمة وعشة خلال العمليات.

وأضاف أن العناصر الإجرامية كانت تتبع أساليب لاستخلاص الذهب، حيث تقوم بتفتيت الأحجار، ثم وضعها داخل أحواض لإجراء عمليات فصل الذهب واستخراجه.

أعلى درجات ضبط النفس

وأكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تعاملت مع الموقف بحزم، مع الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس، واتباع الإجراءات اللازمة في التعامل مع العناصر المضبوطة.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على توفير المأكل والمشرب ووسائل المواصلات للأشخاص الذين تم التعامل معهم، وذلك عقب انتهاء التحقيقات، في إطار الالتزام بالضوابط والإجراءات المتبعة.