المتحدث العسكري: نلقي رسائل تحذيرية قبل أي مرحلة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب ونعطي فرصة للعناصر الإجرامية لتسليم نفسها

كشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، تفاصيل المرحلة الأولى من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية.

وقال أحمد عتمان، في كلمته خلال مؤتمر صحفي: «قبل أي مرحلة، تقوم القوات المسلحة بإلقاء الرسائل التحذيرية، ونعطي فرصة للعناصر الإجرامية لتسليم نفسها».

وتابع أحمد عتمان: «بعد انتهاء المهلة، يتم استطلاع المناطق لتأكيد أماكن تجمعات العناصر الإجرامية المسلحة، ووصلت إلى 52 تجمعًا لعناصر إجرامية مسلحة».

ولفت أحمد عتمان إلى أن «هناك تنسيق مستمر مع وزارة البترول لتمييز الشركات التي تعمل في التنقيب عن خام الذهب، سواء كانت وطنية أو أجنبية، قبل تنفيذ العمليات تجاه العناصر الإجرامية المسلحة».

وتابع أحمد عتمان: «تم تنفيذ 3 مراحل من الحملة المكبرة، والمرحلة الأولى تم العمل على منطقتين؛ المنطقة الأولى غرب مدينة مرسى علم، التي تبعد عن الحدود بما يزيد على 350 كيلومترًا، والمنطقة الثانية شمال دائرة عرض 22 داخل الحدود المصرية».

وأكمل أحمد عتمان: «المرحلة الثانية تم تنفيذها في منطقتين؛ المنطقة الأولى في وادي دبور بإجمالي مساحة 200 كيلومتر، والمنطقة الثانية كان يتواجد فيها 5 مواقع امتياز».