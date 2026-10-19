عمرو أديب: عندي هوس بالجيش المصري.. وإحنا دخلنا الجيش وعارفين يعني إيه أرض وسلاح

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الشعب المصري يحترم ويقدر الجيش المصري، مضيفا:" إحنا دخلنا الجيش ونعرف يعني إيه أرض وسلاح ".

قال عمرو أديب في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" انا عندي هوس بالجيش المصري والمصريين بيحبوا وبيحترموا جيشهم وقدراته".

وتابع عمرو أديب :" إحنا عارفين قيمة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المسلحة ".



وأكمل عمرو أديب :" الاستثمار في العقول والعتاد داخل القوات المسلحة المصرية كبير للغاية ".

ولفت عمرو أديب:" قيادات حوثية أبدت غضب محدود من التحرك المصري للدفاع عن السعودية ".