عمرو أديب: عندي هوس بالجيش المصري.. وإحنا دخلنا الجيش وعارفين يعني إيه أرض وسلاح

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الشعب المصري يحترم ويقدر الجيش المصري، مضيفا:" إحنا دخلنا الجيش ونعرف يعني إيه أرض وسلاح ".
قال عمرو أديب في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" انا عندي هوس بالجيش المصري والمصريين بيحبوا وبيحترموا جيشهم وقدراته".
وتابع عمرو أديب :" إحنا عارفين قيمة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المسلحة ".
وأكمل عمرو أديب :" الاستثمار في العقول والعتاد داخل القوات المسلحة المصرية كبير للغاية ".
ولفت عمرو أديب:" قيادات حوثية أبدت غضب محدود من التحرك المصري للدفاع عن السعودية ".