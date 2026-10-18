عمرو أديب: انطلاق منتدى مصر الاقتصادي غدًا بمشاركة أكثر من 9 آلاف شخص ومناقشة قضايا التعليم والاقتصاد

أكد الإعلامي عمرو أديب أن غدًا سيشهد انعقاد مؤتمر مهم ضمن فعاليات منتدى مصر الاقتصادي، بمشاركة ضيوف بارزين، في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة والتحديات التي تفرضها الظروف الراهنة.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المنتدى من المقرر أن يشهد حضور أكثر من 9 آلاف شخص، من خلال جلسات يومية تتناول مجموعة متنوعة من الملفات والقضايا الاقتصادية والتنموية.

وأشار إلى أن المناقشات ستتطرق إلى عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها ملف التعليم، إلى جانب موضوعات أخرى ترتبط بأولويات التنمية والتحديات التي تواجه المجتمع في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

المستجدات الراهنة

وتابع أن أهمية المؤتمر تأتي في ضوء الحاجة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتعليمية وغيرها من الملفات الحيوية، وطرح الرؤى والأفكار المتعلقة بالتعامل مع المستجدات الراهنة.