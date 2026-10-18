عمرو أديب: ما يحدث في أوروبا غير طبيعي ومشاهد الفوضى والحرائق تثير القلق

أكد الإعلامي عمرو أديب أن التطورات التي تشهدها عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وإيطاليا، تثير القلق، في ظل مشاهد الاضطرابات وأعمال التخريب التي تتصدر المشهد في بعض المناطق.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن الحديث عن «الربيع الأوروبي» بدأ يتردد في وقت تتجه فيه الأنظار إلى أوروبا، وسط مشاهد وصفها بالمقلقة، مشيرًا إلى ما تشهده بعض شوارع باريس الراقية من سيارات متفحمة ومحال تجارية تعرضت للسرقة والتخريب.

التصدي لأعمال العنف والفوضى

وتابع أن ما يحدث يثير تساؤلات بشأن قدرة السلطات على احتواء هذه الاضطرابات والتصدي لأعمال العنف والفوضى، مؤكدًا أن المشاهد المتداولة تعكس، تطورات غير معتادة تستحق المتابعة والاهتمام.

وأشار إلى أن ما يجري في عدد من الدول الأوروبية «غير طبيعي».